Саймон Боуз-Лайон приніс вибачення жертві нападу, рідним і колегам, пояснивши свої дії сильним алкогольним сп'янінням.

Британський аристократ, внучатий племінник королеви Великобританії Єлизавети II Саймон Боуз-Лайон, 23 лютого був засуджений до 10 місяців в'язниці за спробу зґвалтування.

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Як передає ТСН з посиланням на Sky News, раніше граф Саймон Боуз-Лайон визнав себе винним у нападі на дівчину, яка гостювала в його родовому замку в Шотландії.

Як з'ясувалося в ході судового розгляду, в лютому 2020 року 34-річний граф вночі увірвався в кімнату гості, намагався зірвати з неї одяг і не звертав уваги на її спроби чинити опір. В результаті їй вдалося виштовхати його за двері і попросити допомоги у друзів, які перебували в замку.

Боуз-Лайон приніс вибачення жертві нападу, рідним і колегам, пояснивши свої дії сильним алкогольним сп'янінням:

"Я не думав, що здатний зробити щось подібне, але мені довелося подивитися в очі реальності і взяти на себе відповідальність за те, що сталося. З цією метою я звернувся за професійною допомогою і протягом останнього року її отримував, а також погодився якомога швидше визнати свою провину", — заявив родич Її Величності, виступаючи перед будівлею суду.

До роду графів Стратморських належала мати Єлизавети II. Вона була дочкою 14-го графа - Клода Боуз-Лайона. У 2016 році після смерті батька Саймон Боуз-Лайон отримав у спадок титул 19-го графа і членство в Палаті лордів британського парламенту.

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Автор: УНІАН