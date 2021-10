Співачка шкодує, що ще не встигла втілити в життя свої плани на творчість.

Українська співачка Євгенія Власова, яка бере участь у "Танцях з зірками", зі сльозами на очах розповіла, навіщо вона прийшла на проект. Артистка розкрила причину згасання кар'єри та зізналася, про що зараз мріє.

Про це співачка розповіла в короткому інтерв'ю перед своїм виступом в ефірі шостого випуску танцювального шоу, де вона разом з партнером Максом Леоновим виконала віденський вальс під пісню Celine Dion All by myself.

Власова відверто розповіла, про що вона найбільше шкодує. Виявилося, співачці прикро через те, що вона ще не встигла провести концертний тур. Як відомо, артистка покинула сцену, проте зараз вона планує відродити свою кар'єру.

Говорячи про кар'єру, співачка не стримувала емоції та плакала, її голос тремтів, їй було непросто говорити про мрії та плани.

Глядачі та судді проекту оцінили старання Власової. Співачка отримує чимало хвалебних компліментів, в коментарях користувачі бажають артистці успішного відродження кар'єри і вдалого концертного туру.

Євгенія Власова: що відомо про співачку

Євгенія Власова народилася 8 квітня в 1978 році, в Києві. Українська співачка була учасницею музично-розважального шоу "Народна зірка". З 2008 по 2010 роки артистка була обличчям будинку моди Юлії Айсіної.

ЗМІ повідомляли, що Власова перемогла рак. У вересні 2019 року співачка звинуватила журналістів у спотворенні інформації. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала зізнання про те, що онкологію у неї не знаходили.

Автор: Поліна Кузенко