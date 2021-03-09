Переможницю відбору розкритикували за пісню і номер.

Російську співачку Manizha атакували хейтери після того, як вона перемогла у відборі на Євробачення-2021.

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Фанати кажуть, що її пісня не має сенсу, вона не вміє рухатися на сцені. Також вони згадали про її національність, адже дівчина родом з Таджикистану. При цьому вона виконуватиме на пісенному конкурсі трек, який називається "Русская женщина". Маніжі пророкують провал на конкурсі і сумніваються в чесності національного відбору.

"Нормального місця Росії на Євробачення в цьому році нам не бачити", "Я сподіваюся, вас попросили заспівати цей треш", "Ми приречені на провал", "Позорище, і тут все купили", - пишуть хейтери.

Чим відома Маніжа:

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За підсумками Національного глядацького SMS-голосування, проведеного 8 березня 2021 року в прямому ефірі Першого каналу, співачка представлятиме Росію з піснею "Русская женщина" (Russian woman) на 65-му Міжнародному конкурсі пісні "Євробачення-2021", який пройде в місті Роттердам (Нідерланди) в травні 2021 року

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Автор: УНІАН