Благо, зірки вміють посміятися над собою.

Зірки, як і всі люди, потрапляють в курйозні ситуації. Наприклад, українська співачка Тіна Кароль ледь встигла прикрити оголені груди, коли з неї злетіла сукня, а соліст групи Måneskin на Євробаченні 2021 порвав штани.

Тіна Кароль

Любителі розважальних програм на 1+1 точно дивилися "Ліпсінк баттл". Під час одного з випусків з ведучої Тіни Кароль злетіла сукня. Вона ледь встигла прикрити оголені груди і сховатися під стіл. Співачка не розгубилася і швиденько виправила ситуацію. Звичайно, це неабияк всіх повеселило, та й сама Кароль не втрималася від сміху.

Måneskin

Соліст італійського гурту Måneskin Даміано Давид і сам не помітив, як на Євробаченні 2021 він порвав штани. Благо, учасниця бенду помітила цей конфуз і сказала про це Даміано. В іншому випадку глядачі могли б побачити те, що їм не вартувало.

Олена Кравець

Українська актриса комедійного жанру Олена Кравець не стримала сміх, коли розповідала про свою безглузду травму. Виявляється, зірка "Кварталу 95" заплуталася у власних штанях, впала і зламала ногу. Так, буває і таке.

Хайді Клум

У 2008 році на церемонії вручення премії "Еммі" Хайді Клум повинна була впасти в обійми коміка Тома Бержерона. Але все пішло не за планом, коли він не зміг зловити зірку, і вона опинилася на підлозі. Завдяки акторській майстерності їй вдалося вийти з ситуації переможцем. Вона розіграла міні-сценку і зберегла своє обличчя перед публікою.

Марго Роббі

У голлівудської актриси Марго Роббі прямо на червоній доріжці розійшлася блискавка на сукні. Благо, поруч виявився Олександр Скарсгард, який врятував її від конфузної ситуації. Він швиденько застебнув блискавку, і актриса продовжила блищати на прем'єрі фільму "Легенди Тарзана".

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