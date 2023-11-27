Він кілька разів приходив до військкомату, бо хотів захищати Україну на фронті.

Український актор Дмитро Сова, який здобув популярність за ролями в серіалах "Черкаси", "Місце під сонцем", "Фото на недобру пам'ять" та інших, розповів, як потрапив до ЗСУ.

В інтерв'ю OBOZ.UA Дмитро зізнався, що з початку повномасштабного російського вторгнення кілька разів приходив до військкомату, проте коли там чули про його професію, говорили, щоб він чекав своєї черги.

"Я сам приходив до військкомату з початком вторгнення не раз, дзвонив туди. Хотів знати, в якому я статусі, тому що люблю бути підготовленим. Запитували спеціальність. Казав: "Актор театру і кіно". Відповідали: "Чекайте"", - каже Сова.

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Передзвонили йому тільки в кінці червня. Йому сказали забрати повістку. Але оскільки його не було вдома, повістку йому поклали в поштову скриньку. Після того, як він її забрав, Сова подзвонив друзям в "Азов" і тестю, який на той момент вже служив.

Як каже актор, він хотів потрапити саме до своїх, щоб не потрібно було повністю налагоджувати комунікацію з новими людьми.

"Потрапив в частину, де служить батько моєї дружини. Це бригада тактичної авіації в Старокостянтинові. Я перебуваю в батальйоні охорони. Як проходить служба? Буває по всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачуся, коли є можливість заїхати до тата. Він командир ланки, за фахом – льотчик-винищувач, і зараз літає", - додав Сова.

Нагадаємо, раніше дружина Дмитра Сови заявила, що готова піти на фронт. Однак поки не робить цього через травму коліна.

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