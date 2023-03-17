Її лякають зміни в житті.

Блогер-мільйонник Софія Стужук нещодавно знову стала мамою. Своєму коханому вона народила дочку. Однак після пологів у неї почалися панічні атаки.

Післяпологова депресія проявляється у Стужук тим, що їй страшно, тривожно і незрозуміло, як жити далі. А все тому що її життя після народження четвертої дитини кардинально змінилося.

"Я хоч і в 4-й раз мама, але також щоразу і майже однаково схильна до безглуздого стану, який дуже не люблю. Це стан свого роду постійної міні-панічної атаки. Така невідомість, здається, що все змінилося, капець, і як і раніше більше не буде, а як жити далі тривожно, дивно, страшно, незрозуміло. Думаєш, навіщо я взагалі на це знову підписалася", - написала Стужук у своєму Telegram-каналі.

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Відзначимо, у Стужук є троє дітей від покійного блогера Дмитра Стужука. Вона народила йому двох дочок - Олівію і Лоліту, а також сина Девіда. Пізніше вона зустріла нового чоловіка з Латвії. У березні 2023 року у них народилася дочка. Дівчинку назвали Василиною. Пологи були домашніми, в басейні.

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Ще на початку великої війни Стужук виїхала з України, але війну так і не наважилася засудити. Пізніше вона все ж визнала, що це Росія напала на Україну, але разом з тим заявила, що "бавовна" в Криму її не радує.

Вона сказала, що не можна бути за мир і радіти підриву Кримського мосту.

Крім того, вона публічно відреклася від України, сказавши, що більше ніколи сюди не повернеться.

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