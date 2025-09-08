Він вважає, що Москва уважно стежить за цим поверненням.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний висловився проти виступу російської співачки Анни Нетребко на сцені Королівської опери у Лондоні.

Співачка має відкрити оперний сезон 2025–2026 у постановці "Tosca" Джакомо Пуччіні. У колонці в Daily Mail колишній головнокомандувач Збройних сил України наголосив, що для українців це не виглядатиме як вечір високого мистецтва:

"Для мене і для мільйонів українців кожна нота, кожна сльоза звучатиме інакше. Бо ми пам'ятаємо, що протягом десятиліть ця співачка стояла поруч із Володимиром Путіним, людиною, відповідальною за смерть тисяч українських дітей. Її голос на сцені заглушає справжні крики - крики зі зруйнованих пологових будинків у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську".

Посол підкреслив, що Нетребко намагається представити себе жервтою обставин, однак вона була "довіреною особою" кремлівського правителя, неодноразово зустрічалася з ним у Кремлі, позувала для офіційних фотографій та отримувала державні нагороди.

"У 2014 році, коли Москва вже вела війну проти України, вона пожертвувала мільйон рублів театру в окупованому Донецьку, зустрілася з лідером сепаратистів і позувала з прапором так званої "Новоросії" - території на півдні України, яку Путін зараз захоплює, щоб приєднати до Росії. Це не було "жестом милосердя" з боку Нетребко, як вона стверджувала на той час. Це була демонстрація політичної лояльності. І жодна арія не може стерти цей факт", - додав він.

Залужний назвав таких артистів "м'якою силою" Кремля, яка має представляти Росію як цивілізовану і сучасну країну. Він впевнений, що Москва уважно стежить за цим концертом, оскільки йдеться не про звичайний виступ, а про те, що навіть після Бучі, Маріуполя та Краматорська такі артисти можуть знову виходити на найкращі сцени Європи.

Він нагадав, що Велика Британія є найближчим і найвідданішим союзником України, тож постає питання, чи дозволить Лондон Путіну використовувати мистецтво як завісу, щоб приховати свої злочини:

"Справжня трагедія сьогодні відбувається не на сцені, а в українських містах і селах. Справжній реквієм - не в партитурах Пуччіні, а в зруйнованих школах, бомбардованих лікарнях, у тиші дитячих голосів, які більше ніколи не пролунають. Я не закликаю до цензури. Я закликаю до пам'яті та чесності. Коли ви аплодуєте "Tosca", пам'ятайте: ті сльози на сцені - відгомін справжніх сліз українських дітей. Коли ви слухаєте арії, пам'ятайте, що цей голос десятиліттями захищав диктатора".

Виступи Анни Нетребко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році співачка заявила, що виступає проти війни і закликала до її завершення.

Водночас вона відмовилася публічно засудити Путіна, що багато хто сприйняв як ухиляння від чіткої позиції. Ці висловлювання не врятували її від наслідків: провідні західні сцени, зокрема Метрополітен-опера у Нью-Йорку, відмовилися від співпраці, а низка її концертів у Європі була скасована.

Повернення співачки на сцену Королівської опери у Лондоні викликало нову хвилю протестів. Активісти закликають скасувати її участь у постановці.

