Виявляється, замість Лободи у групі могла б опинитися інша співачка.

Українська співачка Юлія Загорська, яка виступає під псевдонімом М'ЯТА, розповіла, що колись вона проходила кастинг та хотіла потрапити до відомого на той час гурту "ВІА Гра". Проте її обійшла Світлана Лобода.

"Це був такий етап, коли я вийшла після музичного училища Глієра, і мене ніхто не брав нікуди працювати, саме як співачку. Я навіть колись проходила кастинг до гурту "ВІА Гра". Це було реально сто років тому. Я пам'ятаю, коли я сиділа на парах, мені телефонують і кажуть: "Ви знаєте, ви вже пройшли у фінал гурту. Треба, щоб ви приїхали терміново"... Я зірвалася, як зараз пам'ятаю, в мене трусилися руки і ноги", - пригадала співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Тоді М'ЯТА не стала ігнорувати цей шанс. Звісно ж, вона поїхала на фінальний кастинг. Проте там на неї чекав програш.

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"Я поїхала, щось там співала, танцювала. Але замість мене взяли Світлану Лободу", - зізналася Загорська.

Співачка М'ЯТА - що про неї відомо

Юлія Загорська народилася у Києві у 1983 році. Вона закінчила школу-інтернет при консерваторії імені Лисенка та музичне училище імені Глієра. Вміє грати на бандурі. У 90-х роках вона була учасницею гурту "Символ". У 2007 році співачка почала сольну кар'єру під псевдонімом М'ЯТА.

Нещодавно Загорська розповідала про хворобу свого старшого сина. Хлопчику було чотири роки, коли він почав регресувати у розвитку.

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