Хлопчику було чотири роки, коли він почав регресувати у розвитку.

Відома українська співачка Мята (Юлія Загорська), яка наразі бере участь у якості експерта в талант-шоу "Співають всі", вперше розповіла про діагноз свого старшого сина. Дитина зірки перенесла інсульт. На той момент хлопчику було усього чотири роки.

Про це співачка наважилася розповісти у програмі "Зірковий шлях", яка вже з'явилася на YouTube.

Старшому сину Мяти було чотири роки, коли він почав регресувати у розвитку. Співачка помітила зміни та почала водити дитину на обстеження. Проте ніхто не міг поставити правильний діагноз. Згодом зірці вдалося знайти досвідченого лікаря, який розповів, що саме коїться з хлопчиком.

У сина Мяти діагностували враження мозку. За словами співачки, на мозку дитини знайшли два рубці.

"Тобто це як інсульт стався, вони (рубці) не заживають. У нас таких дітей навіть не було де лікувати на той час. Ми знайшли єдину клініку і єдиного лікаря, який правильно поставив діагноз", - розповіла Мята.

38-річна співачка також повідомила, як навчається її старший син. До 10 років хлопчик ходив до приватної школи, де з ним займалися спеціалісти. Наразі сину Мяти вже 14 років і він навчається в інклюзивному класі державної школи.

Зірка наголосила, що навчання у приватних школах коштує дуже багато, понад 25 тисяч гривень на місяць. А інклюзивні класи у державних освітніх закладах допомагають дітям з особливими потребами адаптуватися у суспільстві та не відчувати себе непотрібними.

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Автор: Поліна Кузенко