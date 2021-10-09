Жінки після скандалу два місяці не спілкувалися.

Українська співачка Оля Полякова і ведуча Маша Єфросиніна в новому випуску шоу "Дорослі дівчатка" обговорили дружбу між чоловіком і жінкою.

В ході бесіди Полякова згадала, як одного разу один з телеканалів вирішив пожартувати на 1 квітня і запустив "качку" про те, що у неї роман з російським ведучим Іваном Ургантом. Але сусідка Полякової сприйняла це зовсім не як жарт і розповіла про це її свекрусі.

"Їй якась сусідка донесла і вона собі це жваво представила. А я була в якомусь стані не ресурсному, годувала дитину. Мені стало прикро - я живу з її сином, народила другу дитину, годую цю дитину грудьми. І я як на неї погнала і вигнала її з дому. Вона зібралася і поїхала. І ми не спілкувалися два місяці. Потім ми помирилися і попросили один у одного вибачення. Ось до чого призводять тупі чутки і як це може зруйнувати навіть ідеальні відносини", - сказала зірка.

Також Оля додала, що у неї зі свекрухою завжди були прекрасні стосунки. Тільки от після цього інциденту мама її чоловіка більше у них не гостювала.

Нагадаємо, раніше Полякова поділилася курйозною ситуацією, як покоївка випадково з'їла її безе з канабісом.

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Вперше голосно про себе Полякова заявила в 2013 році з хітом "Шлепки". Кліп на цю пісню розробляв Потап. Слідом за цим вона представила ще одну роботу - "Люли", яку на YouTube подивилося понад 6 млн осіб. Потім співачка випустила ще кілька хітів - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!"1 лютого 2019 року вийшов міні-альбом "Королева ночі". 18 листопада того ж року співачка представила пісню і відеокліп "Эй, секундочку". 21 серпня 2020 року виконавиця випустила композицію "Белый танец".

Відомо, що Оля Полякова в шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони виховують двох дочок - Марію і Алісу.

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Автор: Діана Могилєвич