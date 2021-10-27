Співачка поскаржилася на втому і недосип.

Українська співачка Настя Каменських опублікувала у своєму інста-блозі відео, на якому вона гірко плаче. Зірка поскаржилася на складний графік і недосип.

"Весь недосип, завантаженість, втома після переїздів і все, що довго збиралося, в той день, – виплеснулися назовні. А я і не намагалася їх зупинити. Адже я людина. Іноді занадто емоційна, часом неідеальна, частенько ранима. У мене, як і у всіх, бувають моменти втоми, я можу сильно засмучуватися, зриватися", - написала Настя.

За її словами, потрібно приймати такі свої емоції, щоб проживати життя по повній. А ось стримувати сльози і збирати в собі образи - не можна.

"Хочу поділитися з вами важливим посланням - відкривайте свою душу, приймайте себе з усіма емоціями і проживайте їх, щоб прожити життя на повну", - додала Каменських.

Нагадаємо, раніше Каменських і Потап "засвітилися"у Дубаї з російськими зірками.

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Автор: Діана Могилєвич