Гордон разом з дружиною і дітьми відпочивав у сонячній Іспанії.

Український телеведучий Дмитро Гордон відпочивав в Іспанії разом зі своєю дружиною Олесею Бацман і їх спільними дітьми.

По приїзду подружжя вже встигло поділитися подробицями свого відпочинку. За словами Олесі, вони не тільки відпочивали і купалися, а й працювали.

"Якщо це можна взагалі назвати відпочинком. Це було буквально кілька днів. Але коли ми відпочивали, ми ще й працювали", - сказала Олеся.

Українська співачка Наталя Могилевська поцікавилася, чи не працювали вони ще над однією дитиною. На що Олеся в жартівливій формі відповіла, що вони працювали один над одним.

Також Гордон і Бацман скоро святкуватимуть річницю весілля. На питання як вони будуть відзначати цей день, Бацман сказала, що з таким чоловіком у неї кожен день як свято.

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Дмитро Гордон - український журналіст, ведучий програми "В гостях у Дмитра Гордона" і засновник однойменного видання.

Також Гордон є володарем двох "Золотих кнопок YouTube" кількість передплатників, яка перевищує мільйон, на його YouTube-каналах "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона". Крім того, він був депутатом Київської міської ради в період з 2014 по 2016 роки.

За свою журналістську кар'єру Гордон записав понад 1000 інтерв'ю з відомими політиками, артистами, поетами, письменниками, художниками, режисерами, громадськими діячами, спортсменами тощо.

Відомо, що у нього було чотири дружини. Від першого шлюбу у нього є 29-річний син Ростислав, від другого шлюбу - 26-річний син Дмитро, від третього шлюбу - 22-річна дочка Єлизавета і 20-річний син Лев, від четвертого шлюбу з Олесею Бацман - 9-річна дочка Санта, 5-річна дочка Аліса і 2-річна дочка Ліана.

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Автор: Діана Могилєвич