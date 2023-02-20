20 лютого президент США несподівано приїхав до Києва. Його зустрів президент України і перша леді.

20 лютого до Києва прибув президент США Джо Байден. Він зустрівся з Володимиром та Оленою Зеленськими. Ця подія стала найбільш обговорюваною в понеділок.

Для важливої зустрічі перша леді обрала коротке пальто оверсайз чорного кольору, гольф під горло і чорні класичні брюки із завищеною талією. Пальто на комірі прикрашене масивною брошкою. Зеленська зібрала волосся ззаду в пучок, а на обличчя нанесла світлий натуральний макіяж.

Володимир Зеленський позував у штанах кольору хакі та чорному світшоті з гербом України.

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Джо Байден з'явився на публіці в класичному костюмі синього кольору і білій сорочці. Образ для візиту в Україну він доповнив елегантною смугастою краваткою в колір прапору нашої країни.

Зазначимо, Олену Зеленську вважають наймоднішою першою леді України. Чи не кожен її образ на важливому заході викликає бурхливі обговорення. Дружина Зеленського зізналася - в підборі одягу спирається на власний смак, а також на поради стиліста, який у них з чоловіком один на двох. До слова, оплачує стиліста відоме подружжя з особистої кишені. Тут можна подивитися топ найстильніших образів Олени Зеленської за останній час.

Нагадаємо, Зеленська з'явилася на форумі в Давосі у вишиванці за 4 тисячі гривень.

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