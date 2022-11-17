На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

Дружина українського співака Віктора Павліка - Катерина Репяхова - потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Вона зіткнулася з іншою дівчиною через відсутність світлофора.

На своїй сторінці в Instagram Репяхова розповіла, що винуватицею події є водій іншої машини, адже сама вона їхала головною дорогою, а та дівчина рухалася по другорядній смузі.

"Сьогодні я відчула всі "принади" відключення світла. В мене в'їхала дівчина. Історія довга, але вона не права. Я їхала по головній, а вона виїжджала з другорядної і в'їхала мені в крило. Все через відсутність світлофора", – поскаржилася Репяхова.

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Вона додала, що спочатку дівчина не визнавала свою провину, тому вони навіть трохи поскандалили. Але в результаті вона все ж погодилася з тим, що сама стала винуватицею ДТП. Дівчата дійшли згоди без участі поліції.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. На опублікованих Репяховою фото можна побачити лише те, що у неї подряпана машина.

Нагадаємо, раніше співак Віктор Павлік показав рідкісне фото з єдиною дочкою і онуком.

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