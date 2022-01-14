Дженніфер Хаф, яка у серпні звинуватила подружжя Нікі Мінаж і Кеннета Петті в переслідуваннях і залякуванні, відмовилася від претензій до реп-співачки.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Позивачка відмовилася від претензій до Мінаж без будь-яких наслідків для виконавиці. А ось претензії до її чоловіка - все ще в силі.
Хаф може повторно висунути звинувачення, коли захоче. Рішення відмовитися від претензій до Мінаж прийнято після декількох місяців процедурних суперечок.
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У 1994 році Кеннет Петті був засуджений за спробу зґвалтування Дженніфер Хаф і відсидів у в'язниці 4,5 роки.
У 2021 році Хаф, якій тепер 44 роки, звернулася до суду, звинувативши Петті і Мінаж.
Нібито вони залякували і переслідували її, вимагаючи, щоб Хаф відмовилася від звинувачень проти Петті, пропонували грошову компенсацію і допомогу.
Жінка сказала, що не могла працювати з травня 2020 року "через важку депресію, параною, постійні переїзди, переслідування та погрози" з боку пари.
Подружжя заперечує звинувачення.
Нікі Мінаж і Кеннет Петті почали зустрічатися у 2018 році. Через рік вони оголосили, що одружитися. У пари є син.
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