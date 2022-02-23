Також журналіст поставив своїм шанувальникам риторичне питання.

Український журналіст і телеведучий Дмитро Гордон на тлі агресії Російської Федерації на адресу України запитав у своїх шанувальників, чи наклали санкції на кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Ну що там, на цю жирну верескливу свиню Соловйова санкції наклали?",- поставив риторичне питання Гордон своїм фоловерам.

Користувачі мережі активно почали відповідати Дмитру. Деякі з них високо оцінили його сарказм.

"Дмитро, паштет з солов'їних язичків плануєте запускати у виробництво?", "Скоріше б", "Дмитро, на нього давно "наклали"", "Дмитро, ще парочку постів і Росія морально знищена, так тримати", - пишуть фани.

Нагадаємо, кремлівський пропагандист Володимир Соловйов потрапив під санкції ЄС. Йому заморозять активи на території ЄС, заборонять в'їзд до країн Європейського Союзу і транзит через них.

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