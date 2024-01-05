В Антарктиці відомий актор побачив українське судно та попросився на борт.

Зірка трилогії "Крик" та багатьох інших блокбастерів Айзек Лієв Шрайбер відвідав у Антарктиці українській криголам "Ноосфера" та залишив запис про президента РФ Володимира Путіна.

"Нашу "Ноосферу" відвідав крутезний гість – Лієв Шрайбер, відомий американський актор, продюсер, режисер та один із найвідданіших амбасадорів України в ініціативі United24. Зустріч була випадковою, але дуже теплою та дружньою", - розповіли у Національному антарктичному центрі України.

За їх словами, зірковий актор зараз перебуває в круїзі Антарктикою. В районі острова Кінг Джордж він побачив українське судно "Ноосфера", що саме прямує з полярної станції "Академік Вернадський" до Чилі. Через United24 він зв'язався з науковцями та запитав, чи можна відвідати криголам та поспілкуватися з його командою.

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Капітан "Ноосфери" Олександр Гришко погодився, та за кілька годин Шрайбер піднявся на борт українського криголама.

Йдеться, що головною темою короткого спілкування стала повномасштабна війна в Україні та можливість держави, яка чинить опір потужному агресору, навіть в таких умовах розвивати науку й антарктичні дослідження.

За інформацією центра, на згадку про свій візит актор залишив запис українською мовою: "Капітану Гришку та екіпажу "Ноосфери" дякую за гостинність, але більше за те, що ви так гордо підняли прапор і нагадали світові, наскільки ми сильні разом. Путін – придурок!!!"

Науковці дякують актору за неймовірну зустріч та постійну підтримку України, й сподіваються, що наступного разу амбасадор відвідає "Ноосферу" вже в її рідному порту – Одесі, коли українці святкуватимуть Перемогу.

Лієв Шрайбер народився у Сан-Франциско, проте має українське коріння. Вперше відвідав Україну на початку 2000-х років. Після початку повномасштабного вторгнення започаткував ініціативу BlueCheck Ukraine, разом із гуманітарною організацією World Central Kitchen варив борщ для вимушених переселенців на вокзалі в польському Перемишлі, відвідував Львів, щоб підтримати проєкт психологічної допомоги Ukraine Needs You, а 6 липня 2022 року став амбасадором United24 за напрямом "Медична допомога". Зокрема, восени 2022 року Шрайбер ініціював збір коштів на закупівлю генераторів для українських лікарень. Після його звернення перші 100 тисяч доларів зібрали протягом кількох годин. Згодом до збору долучилися інші амбасадори платформи. Разом їм вдалося акумулювати на підтримку проєкту 3 мільйони доларів.

Українська "Ноосфера" - що відомо

У серпні 2021 року Україна за 5 мільйонів доларів придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", у жовтні він прибув до Одеси, згодом він отримав назву "Ноосфера". Україна сподівалася, що власний океанографічний криголам відкриє низку нових можливостей для її науки та вчених. Насамперед він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, розв'язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

28 січня 2022 року "Ноосфера" вийшла з Одеси до першого рейсу, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну криголам не зміг повернутися до дому. Водночас він продовжує працювати за своїм прямим призначенням.

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