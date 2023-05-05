Щоб відправитися в експедицію, фахівці дивом вирвалися з регіонів, де точилися бойові дії.

До дому повернулися українські полярники - учасники 27-ї Української антарктичної експедиції.

Як повідомляє Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України, зимівники приїхали до Києва 5 травня. Загалом їхній шлях з Антарктики до України тривав майже місяць.

На науково-дослідному судні "Ноосфера" команда вирушила зі станції "Академік Вернадський" до Південно-Африканської Республіки 7 квітня. У порт Кейптауна судно прибуло 29 квітня, і вже звідти літаками та наземним транспортом люди дісталися української столиці.

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Як зазначає директор центру Євген Дикий, це була перша українська експедиція, яку відправили на станцію "Академік Вернадський" під час повномасштабної війни.

"Їм довелося вирушати буквально за тиждень після початку вторгнення, щоб змінити колег з попередньої експедиції. Деяким людям дивом вдалося виїхати з Харкова, Київщини та інших регіонів, де точилися бойові дії. Але команда зібралася, дісталася Антарктики і рік відпрацювала на відмінно", - розповів Дикий.

За його словами, всі завдання виконані експедицією в повному обсязі на високому рівні.

Науковці впродовж року на "Вернадському" проводили дослідження та спостереження за трьома основними напрямами: геофізика, біологія, метеорологія, а також забезпечувала функціонування станції.

Разом із зимівниками в Україну повернулися учасники сезонної експедиції, які працювали впродовж антарктичного літа. Це технічні фахівці, що виконали невідкладні роботи з модернізації станції.

Наразі через війну довелось відмовитися від урочистої зустрічі полярників. Зокрема, офіс НАНЦ, який було розтрощено російською ракетою, ще не відновлено. Крім того, криголам "Ноосфера" не може через дії загарбників повернутися у порт-прописки - до Одеси.

Шлях "Ноосфера" з Одеси до Антарктики

Нагадаємо, 19 серпня 2021 року Україна за 5 млн дол. придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 5 жовтня він прибув до Одеси. Пізніше стало відомо, що він отримав назву "Ноосфера". Назва пов'язана з ім'ям академіка Володимира Вернадського, який цьому науковому напрямку присвятив багато років.

Зазначалось, що власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та вчених. Насамперед, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень Світового океану, розв'язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

28 січня 2022 року "Ноосфер" вийшов з Одеси до першого рейсу. У травні минулого року стало відомо, що через війну він не може повернутися до України - судно зайшло до порту Кейптаун (Південно-Африканська республіка) для технічного обслуговування і підготовці до нових подорожей.

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