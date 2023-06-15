Актриса, яка нині мешкає у Швеції, спілкується з росіянами та навіть їх захищає.

Українська актриса Катерина Кістень, яка знімалася у серіалах "Коли ми вдома" та "Свати", ошелешила заявою про "хороших росіян". Вона вважає, що такі люди нібито страждають більше за інших.

"Я спілкуюся багато з людьми, які саме з Росії, давно переїхали... Я скажу, що це люди, як називається "хорошие русские"... Вони, по-перше, страждають більше, ніж ми тут. Бо це все їх стосується більше, аніж когось... Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність, вони всі ввімкнулися в роботу гуманітарну", - заявила Кістень в інтерв'ю Аліні Доротюк.

За словами актриси, вона не може засуджувати росіян, які виїхали. Навпаки, вона їх поважає.

"Я просто бачу постійно ці очі і я не можу такій людині сказати: "Агов, ти, руський"... Я от на такому рівні не можу, на людському. Я дуже поважаю саме тих росіян, колег, які виїхали, які не підтримують (РФ - УНІАН), які висловлюють чітку позицію", - зазначила зірка.

За словами актриси, вона ніколи не буде просити, аби росіяни, які знаходяться на території країни-агресорки, відкрито засуджували путінський режим. Кістень вважає, що РФ "перемелює" тих, хто говорить щось проти неї.

Реакція мережі

У коментарях користувачі засудили заяву Кістень про "хороших росіян". Вони зазначили:

"Катерина - талановита акторка. Але є відчуття, що знаходячись за кордоном вона не особливо розуміє, що ми тут переживаємо кожного дня"

"На промові про росіян, про повагу до тих, які виїхали, в мене полились матюки! Давайте їх піднесемо до рангу святих! Гидко! Розкажи про очі та страждання людям, які залишились без домівок, людям, які втратили все: дітей, родину, будинки!"

"Дуже дивно чути про "хороших росіян". В нас гинуть люди щодня. Я вже стільки грошей задонатила, що можна квартиру купити... Я не стомилася. В мене немає часу втомлюватися. Жодної толерації росіян! Усе однозначно".

Хто така Катерина Кістень

Українській актрисі 43 роки. Вона грала у багатьох серіалах та фільмах, такі як "Таксі", "Завтра буде завтра", "Братство".

Також Кістень грала у серіалі "Свати". Найбільшу популярність їй принесла робота у ситкомі "Коли ми вдома", де вона грала одну з головних героїнь.

Вас також можуть зацікавити новини: