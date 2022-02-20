Шанувальники відзначили, що мама і син дуже схожі.

Українська актриса Анна Кошмал, яка може стати учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", поділилася з шанувальниками новою фотографією зі своїм маленьким сином.

У кадрі Анна позує в джинсовій спідниці і світлому гольфі, а маленький Міша - в джинсах і блакитному поло. При цьому Кошмал обіймає свого сина за животик і мило посміхається, дивлячись на нього.

"Моя неосяжна любов і радість, мій ангел, моє спасіння і розрада. Кожен раз, коли я дивлюся в ці блакитні очі, все на світі втрачає своє значення", - підписала фото актриса.

Шанувальники зірки відзначили, що Міша дуже схожий на свою зіркову маму.

"Мамин синок", "Копія матусі", "Як ви схожі", "Милашки", "Дуже схожі", "У Міші такий же носик, як у мами", "Красиві", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, раніше 27-річна зірка "Сватів" Анна Кошмал здивувала мережу новим відео з собою в незвичайній позі.

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