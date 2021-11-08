Актриса ще з дитинства любить танцювати.

Українська актриса Анна Кошмал, яка здобула популярність після серіалу "Свати", вирішила спробувати свої сили в шоу "Танці з зірками".

За словами Анни, вона ще в дитинстві любила танцювати і тоді зрозуміла, що сцена - це все її життя. У десятому випуску найбільш танцювального шоу країни Кошмал станцювала з хореографом Олександром Прохоровим. Вони виконали пристрасне танго, яке нікого не залишило байдужим.

Оскільки починаючи з дев'ятого ефіру програми глядачі можуть голосувати за зірку, яку хотіли б бачити в новому сезоні "Танців", Кошмал також потрапила в цей список. Ведучий Юрій Горбунов зазначив, що 96% глядачів віддали свої голоси "за" її участь у проекті.

Тому в новому сезоні шоу Анна Кошмал вийде на паркет разом з Олександром Прохоровим.

"Ти будеш гідною суперницею", - сказав Горбунов.

Раніше УНІАН повідомляв, що учасник "Танців" Костянтин Войтенко розчулив вибаченнями перед дружиною.

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Автор: Діана Могилєвич