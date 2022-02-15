Ірина Гатун згадала, як одного разу стала жертвою грабіжників.

Актриса "Жіночого Кварталу" і театру "Чорний Квадрат" Ірина Гатун в інтерв'ю для YouTube-каналу "Поговори зі мною" розповіла про найжахливіший спогад у своєму житті – як стала жертвою грабіжників у центрі рідного міста Ніжина.

"Хлопчик схопив мою подругу за горло, а мені до голови приставив дуло пістолета. Виявляється, ці хлопці працювали на все місто. Ми були їх 13 "екземпляром". Як вони сказали в суді, ми їм просто зустрілися не в тому місці і не в ту годину", - згадувала зі сльозами на очах Ірина.

Актриса поділилася, що їх з подругою просили забрати заяви і не доводити до суду, але вони б не могли так це залишити, щоб не з'явилося інших жертв.

"Це нещасні люди. Сказали, що вийдуть і знайдуть нас. Думаю, вони вже вийшли", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше актор "Жіночого Кварталу" Володимир Шумко розповів про бійки, про мрію стати ченцем і про травму.

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