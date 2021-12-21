Акторки опублікували спільну заяву.

Виконавиці ролей Керрі, Міранди та Шарлотти виступили на підтримку жінок, які звинуватили актора Кріса Нота в сексуальному насильстві.

Реакція акторок з’явилася у вівторок, 21 грудня.

Читайте такожЗірка "Сексу і міста" Кріс Нот втратив роль після звинувачень в сексуальному насильстві"Ми глибоко засмучені звинуваченнями на адресу Кріса Нота. Ми підтримуємо жінок, які виступили та поділилися своїм болючим досвідом. Ми знаємо, що це дуже важко зробити, і ми дякуємо їм за це", - йдеться в заяві, яку розмістили у соцмережах Синтія Ніксон, Сара Джесіка Паркер та Крістін Девіс.

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