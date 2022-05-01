Злата подякувала українським захисникам за можливість відчувати життя.

Українська співачка Злата Огнєвіч прогулялася Києвом і поділилася фотографіями звідти. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Київ сьогодні такий. У мене є можливість гуляти, відчувати вітер і сонце, відчувати життя. Це все завдяки нашим захисникам. Я щодня дякую за таку можливість. Спасибі, українські герої, безстрашні й мужні воїни. Вірю в кожного з вас", - написала співачка.

"Ви чарівна", "Красуня! Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо змогу гуляти, дихати повітрям, спати у своїх ліжках", "Віримо міцності українського народу, його єдності і мужності", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч і Артем Пивоваров представили чуттєву спільну пісню на першу спільну композицію"До весни".

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