Олександр Попов розповів про останні роки свого життя.

Український актор і телеведучий Олександр Попов у програмі ЖВЛ розповів, як його багатство перетворилося на труху, від чого він досі не може прийти до тями, чи був у нього роман з Тіною Кароль, а також чи зайняте його серце зараз.

Про заробітки

Після того як актор зіграв в таких серіалах як "Дві сторони однієї Анни" і "Єфросинія" його фінансове становище значно покращилося. Попри те, що Попов ще навчався в університеті, він вже міг орендувати собі розкішну квартиру в Києві, купив дорогу машину, та й взагалі шикував по повній. Ось тільки в 2012 році режисери про нього забули. За словами актора, його довгий час не запрошували на ролі, а відповідно зникли і будь-які заробітки. Від злиднів його врятувало захоплення фотографією. Олександр влаштувався помічником фотографа за 5 тисяч гривень на місяць. Пізніше успіх таки повернувся на його вулицю. Попов зіграв у популярних українських серіалах "Дворняжка Ляля", "Не зарікайся", "Танець метелика", "Все одно ти будеш мій".

У 2013 році батько Олександра Попова помер від інфаркту. З тієї страшної події пройшло вже вісім років, але Попов досі не може прийти до тями. Згадуючи про батька, у нього навертаються сльози на очі.

Про роман з Тіною Кароль

Коли Попов став ведучим бекстейджу шоу "Танці з зірками" шанувальники одразу ж почали сватати його зі співачкою Тіною Кароль. Ось тільки за словами самого Олександра, у них нічого не було. Він міг спокійно підійти до неї поспілкуватися або взяти інтерв'ю, але романтичних стосунків у них не було.

Про особисте життя

Відомо про кількох дівчат Олександра. Але з жодною з них у нього не склалося серйозних стосунків, які привели б до шлюбу. Довгий час його називали одним з найбільш завидних холостяків України, ось тільки вже рік як його серце зайняте. Хто стала його дамою серця Попов говорити не хоче, але запевняє, що вже готовий до сім'ї і одруження.

Раніше УНІАН назвав п'ять найзавидніших холостяків України.

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Автор: Діана Могилєвич