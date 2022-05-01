Життя дівчини змінилося за лічені дні.

24 лютого 2022 року Росія підло напала на Україну, влаштувавши на нашій території повномасштабну війну. На захист нашої країни встали не тільки чоловіки, а й жінки. Серед них 29-річна Христина з позивним "Кучерява", яка до війни працювала моделлю і сомельє. Втім, з армією дівчина пов'язана вже 10 років.

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

"На біржі праці мене направили в частину. Ми з кадровиками повинні були домовитися, що ні я їм, ні вони мені не підходять. Але там запропонували посаду начальника клубу. Я була молода і не розуміла специфіку армії. 18 квітня мені виповнилося 19 років. Наступного дня в посвідченні була печатка, що я військовослужбовець внутрішніх військ. До цього чимало де підробляла: сомельє, в моделінгу. Але з армією ми найдовше", - каже дівчина.

Також Христина розповіла, де її застала війна і на якому напрямку вона разом із ЗСУ захищає Україну.

"Пам'ятаю ніч вторгнення. Я не могла заснути. За кілька днів до повномасштабної війни там вже було неспокійно. У 20-х числах лютого Щастя і Станицю Луганську обстрілювали з Градів. Такого не було в останні роки. Ми розуміли, що Росія перекидає сюди сили. Два місяці щодня тривають бої. Ми захищаємо конгломерацію Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Наша бригада разом з ЗСУ не дають противнику ступати далі. Цей напрямок один з найгарячіших", - додала Христина.

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