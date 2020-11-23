10 днів тому Сосновського затримували на акції пам'яті загиблого художника Романа Бондаренка.

Білоруський музикант Змітер Сосновський, лідер гурту "Стары Ольса", виїхав в Україну.

Читайте такожДо повалення режиму Лукашенка: Міхалок приїднався до страйку в БілорусіПро це він повідомив на своїй сторінці в Facebook Facebook.

За його словами, він зараз знаходиться в Києві, в безпеці. Планує зайнятися написанням мемуарів.

Як пише видання TUT.by, 13 листопада Сосновського затримали у Клецьку – він стояв у ланцюзі пам'яті художника Романа Бондаренка, який помер незабаром після затримання силовиками. Пізніше йому був виписаний штраф.

18 листопада музикант повернувся додому до Мінська, де дізнався, що його розшукують, невідомі збиралися ламати двері його квартири.

Гурт "Стары Ольса": що відомо

Гурт середньовічної білоруської музики. З'явився у 1999 році. Назва походить від річки в Західній Могилівщині, що протікає через Кличевський район і на якій стоїть місто Кличев.

Колектив поставив перед собою мету найбільш повно відтворити музичні традиції Великого князівства Литовського, які являли собою синтез білоруської народної та придворної музики.

Крім проведення власних театралізованих концертів, гурт виступає на фестивалях середньовічної культури, лицарських турнірах та фольклорних фестивалях.

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Автор: Катерина Шварц