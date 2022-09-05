Користувачі мережі вже відреагували на жарт Гордона.

Український журналіст і ведучий Дмитро Гордон показав, на яких тварин схожі російські пропагандисти Володимир Соловйов і Ольга Скабєєва.

Гордон показав фото пропагандистів, порівнявши Скабєєву зі свинею, а Соловйова - з мавпою.

"Коли свині і мавпи краще людей, хоча які вони люди? Чорти", - підписав під фото Дмитро.

Відео дня

Користувачі мережі попросили Гордона не ображати тварин, порівнюючи їх зі Скабеевой і Соловйовим.

"Дмитро, не ображайте тварин, будь ласка", "У шимпанзе очі розумніші", "Для тварин прикро таке порівняння! А для какашки - ні. Переробіть", "Знайдіть відмінності", "Як дві краплі води", "Боже, яка схожість", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, Мін'юст Росії ввечері 2 вересня опублікував список осіб, які визнані в Росії "іноагентами". Туди увійшов музикант і лідер групи "Машина часу" Андрій Макаревич, а також український журналіст і блогер Дмитро Гордон.

Вас також можуть зацікавити новини: