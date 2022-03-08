Паша Лі загинув 6 березня.

Український актор Паша Лі загинув 6 березня 2022 року від обстрілів в Ірпені. Його знайома, співачка Камалія розповіла, як це сталося.

За її словами, під час обстрілів Паша зняв бронежилет і прикривав ним дітей. В результаті він отримав серйозні поранення, а також поранений був і її модератор Дмитро, який зараз знаходиться в лікарні.

"Мій модератор Діма отримав важкі поранення в живіт, спину, куля пройшла на виліт, обидві ноги! Разом з Пашею вони служили в одному батальйоні. Обидва були важко поранені при евакуації людей з палаючого будинку в місті Ірпінь. Вони зняли свої бронежилети і ними прикривали дітей від куль російських орків. Всі 9 дітей врятовані! На жаль, Пашу Лі не вдалося врятувати... Слава нашим українським героям", - розповіла Камалія.

Вас також можуть зацікавити новини: