14 липня артистка виступала на "Слов'янському базарі" у Вітебську.

Співачка Таїсія Повалій, яка цинічно мовчить про війну в Україні і продовжує виступати на кремлівських сценах з українськими, нещодавно вирушила до Білорусі. Там вона виконала композицію "Верба" в день, коли рашисти бомбили Вінницю. Своїм виступом путіністка похвалилася в Instagram, за що отримала хвилю хейту.

"Прийде час і все стане на свої місця. Були люди, які підтримували Гітлера. Є і зараз такі, як ви, які бояться Путіна. Але за все потрібно платити. А ви співайте, поки вашу країну знищують", "Як шкода, що я колись любила ваші пісні", "Путінська повія! Вона втратила свій імідж. Вони там в Раші всі на одне лице", "Нічого українського в цій бабі немає. Стара кляча московська, нехай Тебе Бог покарає!", "Таїчка, гроші не пахнуть?", - пишуть користувачі.

Зазначимо, що це вже не перший цинічний виступ Повалій. На 9 травня вона співала "Пісню про рушник" перед росіянами.

Нагадаємо, зрадниця Таїсія Повалій заявила, що її Батьківщина - Білорусь.

Також УНІАН писав, що Потап після паралічу лицьового нерва звернувся до українців у віршах.

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