Зірка 'Основного інстинкту' Майкл Дуглас несподівано приїхав в Україну

Він є послом доброї волі ООН.

Американський актор Майкл Дуглас, який з перших днів повномасштабного російського вторгнення підтримує Україну, приїхав до Києва.

За даними Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації, зірка "Основного інстинкту" вже відвідав Михайлівський Золотоверхий монастир, Михайлівську площу та парк "Володимирська гірка".

Також знаменитість побував у Андріївській церкві. У нього хороші враження від столиці нашої країни.

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Ба більше, зазначається, що Дуглас зацікавився історією України.

Цікаво, що актор прибув до України, аби взяти участь у Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 12 вересня. Організувала цей захід перша леді Олена Зеленська.

Що Майкл Дуглас говорить про війну в Україні

У 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, актор виступив зі словами підтримки українському народу, заявивши:

"Зараз чудовий час оцінити, що таке справжня демократія. Я просто дуже пишаюся тим, що зробили люди в цій країні".

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