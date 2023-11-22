У Нагрудного незабаром народиться другий син.

Відомий актор Олексій Нагрудний, який зіграв роль заступника директора центру Юрія Сердюка в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", поділився радісною новиною.

В ефірі "ЖВЛ представляє" він повідомив, що в той день, коли його затвердили на роль в серіалі, він дізнався, що вдруге стане батьком. Тобто вийшов подвійний сюрприз.

Олексій Нагрудний разом з дружиною Світланою Горошковою вирішили тримати в секреті, що чекають на дитину. Втім, одного разу актор ледь не видав таємницю на знімальному майданчику.

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"Ніхто не знав, звичайно, ми нікому не розповідали. Десь 12-13 тиждень вагітності у нас був. Якраз проходила зйомка, і у мене за сценарієм там теж 12-13 тиждень повинен бути. Ставлять заставку на монітор УЗД, я одягаю рукавички, підходжу до монітора і кажу: "Це не 12-13 тижнів, це плід десь на 14-15, це неправильна фотографія". І саме тут я зрозумів – я палюся", - розповів актор.

Він додав, що їхній син народиться в січні, а назвуть його Євгеном. Також Нагрудний зазначив, що хоче побудувати будинок для великої родини в Гостомелі, де до повномасштабного російського вторгнення купив ділянку.

Чим відомий Олексій Нагрудний

Олексій Нагрудний - популярний український актор, який знявся в таких серіалах як "Жіночий лікар. Нове життя", "Кров ангела", "Подаруй мені життя", "Серце матері", "Сонячний листопад" та інших.

Відомо, що він двічі був одружений. Першою його дружиною була акторка Ольга Чурсіна, з якою він познайомився на зйомках серіалу "Серцю не накажеш". Вони розписали в 2007 році, проте незабаром розлучилися.

У 2019 Олексій познайомився з кастинг-директором Світланою Горошковою. Вони довго жили в цивільному шлюбі, потім одружилися. У пари вже є син Олександр. Незабаром народиться другий хлопчик.

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