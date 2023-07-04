Вона вже більше року підтримує війну в Україні.

Російська актриса Олеся Железняк "наїхала" на президента України Володимира Зеленського. В інтерв'ю для YouTube-каналу "Емпатія Манучі" вона заявила, що спочатку зраділа тому, що він переміг на виборах, бо їй здавалося, що Зеленський любить росіян.

Железняк каже, що пам'ятає Зеленського веселою людиною. Однак пізніше, за її словами, він дуже змінився, став іншою людиною.

"Спочатку багато хто зрадів, що Україну очолила людина, яка любить росіян. Але потім почалися запеклі виступи українського лідера і його команди з "95 Кварталу", образи культури Росії, населення, нашої церкви. Все звучало з його вуст "убивчо, жорстоко і зло", - видала Железняк.

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Крім того, російська актриса згадала і про українське коріння. Вона назвала себе українкою і сказала, що їй боляче від того, що вона більше не зможе потрапити на могили бабусі і дідуся в нашій країні.

Позиція Олесі Железняк щодо війни в Україні

Актриса неодноразово підтримувала злочинний режим Кремля і диктатора Володимира Путіна. Більш того, раніше вона говорила, що Зеленський хоче вбити її дітей.

Варто відзначити і те, що Железняк зовсім не розуміє, що насправді відбувається в Україні і хто розв'язав повномасштабну війну. В ефіраз різних програм вона говорить пропагандистськими наративами.

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