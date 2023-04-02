Десять днів він проведе в Києві з сім'єю.

Український комедійний актор Гарік Бірча, який зіграв головну роль у серіалі "Віталька", на початку повномасштабного російського вторгнення пішов на фронт. Вже більше року він перебуває в лавах ЗСУ і наближає нашу перемогу разом з побратимами.

Зараз же йому вдалося вирватися додому. Він проведе 10 днів у колі сім'ї, а потім знову вирушить на фронт.

У програмі "Сніданок з 1+1" він розповів, що це перша його відпустка з початку великої війни.

"Відчуття круті, дуже радий був побачити близьких, рідних. Обійняв дружину, розцілував дитину. Потім на "Лігу Сміху" запросили. Включитися було складно, але я адаптувався", – сказав Гарік.

Також він розповів, що раніше служив в армії, тому навіть не думав, вступати до лав ЗСУ чи ні. Він відразу ухвалив це рішення. За рік служби він виріс до звання головного сержанта.

"На початку сформувалася окрема спеціальна рота і ми виконували завдання щодо захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї роти, яка вся з добровольців складалася, був створений спеціальний окремий батальйон, і там я зайняв посаду командира взводу забезпечення", - додав актор і воїн ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ведучий Тимур Мірошниченко відповів, чи піде на фронт.

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