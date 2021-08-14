Одіозний артист повернеться на екрани в стрічці Абеля Феррари.

Голлівудський актор Шайя ЛаБаф готується відновити свою кар'єру після перерви, яку він був змушений зробити на тлі низки скандалів.

Про це повідомляє Variety.

Звинувачений у насиллі артист може зіграти головну роль у фільмі Абеля Феррари. Причому він втілить на екрані образ католицького священика Піо з П'єтрельчини.

Цей католицький чернець відомий як чудотворець. У 2002 році Папа Римський Іоанн Павло II зарахував його до лику святих.

"Події відбуваються в Італії одразу після Першої світової війни ... Він був дуже молодий, тому Шайа ЛаБаф зіграє ченця", - сказав режисер.

Читайте такожNetflix виключив Шайю ЛаБафа зі списку претендентів на Оскар після звинувачень у насильствіЗйомки мають початися в жовтні. Проходитимуть вони на батьківщині ченця - в італійській Апулії. Також до акторського складу увійшов Віллем Дефо.

Представники ЛаБаффа цю інформацію журналістам не прокоментували.

Як вже повідомляв УНІАН, кілька місяців тому голлівудське агентство з просування талантів CAA розірвало контракт із Шайєю ЛаБафом через позов про фізичне насильство, який проти нього подала його колишня дівчина Талія Дебретт Барнетт.

Крім того, за її словами, ЛаБаф вбивав бродячих собак, щоб краще вжитися в одну з ролей.

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Автор: Станислав Кожемякин