Співачка підібрала шикарний костюм.

Відома співачка Джей Ло опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в мегастильному костюмі.

Читайте такожНазвано головні антитренди зими: ці речі потрібно спалити

Зірка одягла чорно-білі широкі штани із завищеною талією і подовжене пальто. Вона підібрала забарвлення "гусяча лапка". Під такий костюм вона підібрала білу сорочку. Більш ефектним образ зробила зачіска - високий хвіст. А доповнила Лопес такий "лук" масивними сережками.

Варто відзначити, що такий костюм можна носити як в офіс, так і на прогулянку. У будь-якому випадку він буде виглядати ефектно.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич