Лопес показала стильний костюм / instagram.com/jlo
Відома співачка Джей Ло опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в мегастильному костюмі.
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Зірка одягла чорно-білі широкі штани із завищеною талією і подовжене пальто. Вона підібрала забарвлення "гусяча лапка". Під такий костюм вона підібрала білу сорочку. Більш ефектним образ зробила зачіска - високий хвіст. А доповнила Лопес такий "лук" масивними сережками.
Варто відзначити, що такий костюм можна носити як в офіс, так і на прогулянку. У будь-якому випадку він буде виглядати ефектно.
Лопес показала стильний костюм / instagram.com/jlo
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