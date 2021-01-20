Для церемонії інавгурації новий президент США Джо Байден обрав наряд американського бренду, однієї з найвідоміших і популярних модних марок родом з Америки – темно-синій костюм Ralph Lauren.
Читайте такожДжо Байден склав присягу президента США (фото, відео)Як пише журнал Esquire, темно-синій колір в такому контексті уособлює стабільність і надійність.
Перша леді Джилл Байден з'явилася на церемонії в сукні та накидці нью-йоркського бренду Markarian. Для місіс Байден дизайнер Олександра О'нейл пошила бірюзовий комплект з сукні довжиною трохи нижче коліна і приталеного плаща, прикрашеного кристалами Swarovski.
Віце-президент Камала Харріс вибрала для інавгурації комплект з сукні та пальто насиченого фіолетового кольору. Авторами вбрання Харріс стали американські марки Christopher John Rogers і Sergio Hudson.
Інавгурація Джо Байдена
- Джо Байден прийняв присягу президента Сполучених Штатів Америки.
- 78-річний Байден став найстарішим президентом в історії США, який вступив на цю посаду.
- Перед ним присягу прийняла обрана віце-президент Камала Гарріс.
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