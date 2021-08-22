Дизайнер завжди говорив, що всі жінки - це принцеси.

Французький модельєр Крістіан Діор став одним з тих, хто допоміг знову повернути післявоєнному Парижу звання столиці світової моди.

У 1942 році Діор створив власну парфумерну лабораторію, що виросла потім в компанію Christian Dior Perfume.

"Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої сукні, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Духи - необхідне доповнення особистості жінки, це завершальний акорд для сукні, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини", - говорив Діор.

Цікаво, що після війни Діор відкрив свій модний будинок. У 1947 році він випустив свою першу колекцію, в якій втілив власне уявлення про жіночність, якої так не вистачало в епоху війни з її форменим одягом і "трудовою повинністю" для жінок.

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Крім того, Крістіан Діор відомий своїми великими цитатами не тільки про моду і елегантність, але і про жінок. Пропонуємо їх згадати для натхнення.

Справжня жінка повинна бути вередливою і примхливою. Якщо у вас криві ноги - носіть глибоке декольте. Уміння одягатися тримається на трьох китах - простоті, хорошому смаку і звичці стежити за собою, - і це зовсім не дорого. Елегантність - в доглянутості. Найкращий одяг, найдорожчі прикраси і косметика не варті нічого, якщо ви не доглядаєте за собою. Краса без своєрідності не радує око. Духи можуть розповісти про жінку більше, ніж її почерк. Ви не можете приділити занадто багато уваги своєму взуттю. Багато жінок вважають, що туфлі не так вже й важливі, але справжній доказ елегантності дами – це те, що надіто на її ноги. Кожен з'їдений шматок залишається в роті дві хвилини, дві години в животі і два місяці на стегнах. Моя мрія - врятувати жінок від природи. Що-небудь рожеве в гардеробі корисно мати всім. Це колір щастя і жіночності.

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Автор: Діана Могилєвич