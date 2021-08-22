Французький модельєр Крістіан Діор став одним з тих, хто допоміг знову повернути післявоєнному Парижу звання столиці світової моди.
У 1942 році Діор створив власну парфумерну лабораторію, що виросла потім в компанію Christian Dior Perfume.
"Досить відкрити флакон, щоб виникли всі мої сукні, а кожна жінка, яку я одягаю, залишала за собою цілий шлейф бажань. Духи - необхідне доповнення особистості жінки, це завершальний акорд для сукні, це троянда, якою Ланкре підписував свої картини", - говорив Діор.
Цікаво, що після війни Діор відкрив свій модний будинок. У 1947 році він випустив свою першу колекцію, в якій втілив власне уявлення про жіночність, якої так не вистачало в епоху війни з її форменим одягом і "трудовою повинністю" для жінок.
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Крім того, Крістіан Діор відомий своїми великими цитатами не тільки про моду і елегантність, але і про жінок. Пропонуємо їх згадати для натхнення.
- Справжня жінка повинна бути вередливою і примхливою.
- Якщо у вас криві ноги - носіть глибоке декольте.
- Уміння одягатися тримається на трьох китах - простоті, хорошому смаку і звичці стежити за собою, - і це зовсім не дорого.
- Елегантність - в доглянутості. Найкращий одяг, найдорожчі прикраси і косметика не варті нічого, якщо ви не доглядаєте за собою.
- Краса без своєрідності не радує око.
- Духи можуть розповісти про жінку більше, ніж її почерк.
- Ви не можете приділити занадто багато уваги своєму взуттю. Багато жінок вважають, що туфлі не так вже й важливі, але справжній доказ елегантності дами – це те, що надіто на її ноги.
- Кожен з'їдений шматок залишається в роті дві хвилини, дві години в животі і два місяці на стегнах.
- Моя мрія - врятувати жінок від природи.
- Що-небудь рожеве в гардеробі корисно мати всім. Це колір щастя і жіночності.
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