Ці капці зроблені з норки.

Louis Vuitton випустив домашні капці, які увійшли в різдвяну колекцію.

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Капці зроблені з норки. Колекція представлена в чотирьох кольорах - в білому, ніжно-рожевому, сірому і світло-коричневому кольорах. А ось коштують вони 2 тисячі доларів.

"Розкішні лофери Dreamy з хутра норки прикрашені класичним візерунком Monogram. Підкладка зі стриженого хутра норки надає моделі додатковий комфорт. Чохол з оксамиту, який входить в комплект до взуття, ідеальний для подорожей", - йдеться в описі товару.

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Автор: УНІАН