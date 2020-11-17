Бренд випустив капці / louisvuitton.com
Louis Vuitton випустив домашні капці, які увійшли в різдвяну колекцію.
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Капці зроблені з норки. Колекція представлена в чотирьох кольорах - в білому, ніжно-рожевому, сірому і світло-коричневому кольорах. А ось коштують вони 2 тисячі доларів.
"Розкішні лофери Dreamy з хутра норки прикрашені класичним візерунком Monogram. Підкладка зі стриженого хутра норки надає моделі додатковий комфорт. Чохол з оксамиту, який входить в комплект до взуття, ідеальний для подорожей", - йдеться в описі товару.
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