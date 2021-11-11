Герцогиня Сассекська прийшла на гала-вечір Salute to Freedom в Нью-Йорку разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі.

Герцоги Сассекські Гаррі і Меган Маркл прийшли на захід, присвячений Дню ветеранів. Рідкісний вихід пари створив WOW-ефект, завдяки розкішному образу Маркл.

Дівчина одягла червону шовкову сукню з нової колекції Carolina Herrera, туфлі Giuseppe Zanotti і прикраси Cartier. Пікантності образу додавало глибоке декольте і високий розріз на сукні. Доповнила вона такий яскравий образ лаконічною зачіскою. Меган зробила високий пучок, а також нанесла яскравий макіяж зі стрілками. Відзначимо, сукню для Меган Маркл створив дизайнер Уес Гордон в рамках колекції Pre-Fall 2022.

А ось принц Гаррі постав у чорному смокінгу з білою сорочкою, яку доповнив метеликом. Варто відзначити, що на такому заході принц повинен був з'явитися у військовій формі, але оскільки він відмовився від королівських обов'язків, він не може надягати форму.

Раніше УНІАН повідомляв, Меган Маркл закликала до рівності в прикрасах і сукні за десятки тисяч доларів.

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Автор: Діана Могилєвич