Вчора, 2 травня, відбувся бал Інституту костюма Met Gala.

2 травня селебріті зібралися в нью-йоркському Метрополітен-музеї на бал Інституту костюма Met Gala. Темою вечора був "позолочений гламур", тому зірки блищали в яскравих образах.

Кім Кардашьян позувала на червоній доріжці в сукні-рибці на бретельках, обтислій зверху і розкльошеній знизу. Крім того, модель одягла блондинисту перуку і зробила хвіст. У такому образі їй вдалося підкреслити свої соковиті форми.

Актриса Олівія Родріго з'явилася в довгій сукні з високим розрізом на стегні. Її "родзинкою" стали незвичайні рукави, які спадали з плечей актриси. А пікантності образу додали відкрите декольте і струнка оголена ніжка.

Джіджі Хадід постала на публіці в дуже незвичайному вбранні - червоні лаковані штани, корсет в тон і дутий пуховик зі шлейфом. Цей образ став одним з найяскравіших, попри те, що Джіджі не дотрималася тематики вечора.

Епатажна Карді Бі була "золотою" королевою вечора. Від її приталеної сукні, усипаної "золотом", неможливо відірвати очей. Доповнила вона образ масивним кольє.

А ось модельєр Донателла Версаче позувала в досить елегантній сукні на тонких бретельках. Поєднання блакитного і золотого кольорів дуже виграшно виглядало, особливо під її блондинисті локони.

Модель Емілі Ратаковскі вперше за довгий час з'явилася на світському заході. Для виходу в світ вона підібрала міні-сукню зі шлейфом, що нагадує хвіст павича.

Співачка Каміла Кабельо одягла елегантний і витриманий білий костюм - топ на зав'язках і спідницю довжини максі. Виглядає зірка приголомшливо.

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