Зараз в тренді брючні костюми.

Народні депутати України прийшли на засідання Верховної Ради в трендових образах, за якими зараз ганяються всі модниці.

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Брючні костюми зараз як ніколи актуальні. Вони роблять силует більш витонченим. При цьому з їх допомогою можна приховати кілька зайвих сантиметрів. Але підходити до вибору такого костюма потрібно з розумом.

Наприклад, якщо у вас є зайва вага, то краще вибирати такі костюми вільного крою або оверсайз. Що стосується кольору, то краще віддати перевагу більш спокійним або чорному. Важливо пам'ятати, що сірий, білий і червоний повнить. До речі, придивіться до клітки. Вона зараз мегапопулярна.

Якщо ж проблем з фігурою у вас немає, тоді можете спокійно надягати костюми більш помітних кольорів і більш приталені. Але все ж не варто забувати, що обтислі речі вже не в тренді.

Також одним з найпопулярніших зараз образів є total-black. Мало того, що це досить благородний і універсальний колір, так він ще й візуально робить вас худіше на кілька розмірів.

Ми не можемо обійти стороною і верхній одяг. Пальто, тренчі і дуті курточки - це маст-хев кожної модниці. Особливо стильно виглядають пальто прямого крою або оверсайз.

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Автор: Діана Могилєвич