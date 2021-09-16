Модель Вероніка Дідусенко дала кілька порад.

26-річна українська модель Вероніка Дідусенко завжди виглядає свіжо і привабливо. В силу своєї зайнятості вона не може багато часу проводити в салонах краси, тому навчилася доглядати за собою вдома. Дівчина дала кілька порад читачкам УНІАН, як привести себе до ладу буквально за кілька хвилин.

"Я вважаю, що дівчина завжди повинна стежити за шкірою, волоссям і зубами. Якщо доглядати за цими позиціями, то ти завжди будеш добре виглядати навіть без макіяжу і укладок. І це не залежить від віку або чи є діти! У мене є син Олександр і йому днями виповнилося 7 років! Мені щоранку потрібно встигнути зробити все для сина, сім'ї і, звичайно, для себе. Вранці на мої збори і догляд потрібно всього кілька хвилин, звичайно тільки якщо не якийсь івент - коли на збори потрібна мінімум година", - говорить Вероніка.

Догляд за шкірою

Для підтримки шкіри в тонусі Вероніка радить робити різні масажі: лімфодренажні, ендосфери, на ніч добре зволожувати шкіру професійними кремами для тіла. Для шкіри обличчя - має бути хороше очищення - умивання, раз на місяць чищення, а також тонізація і зволоження. Дуже важливо використовувати хороші професійні креми. Також не забувайте стежити за зоною навколо очей.

Читайте також No make-up: чому дівчата масово відмовляються від тонального крему Макіяж і укладання

Макіяж і укладку потрібно підібрати для себе, що тобі підходити і в чому ти добре виглядаєш. Це повинен бути такий мейк, який ти робиш кожен день легко і швидко за 2 хвилини. Те ж саме з зачіскою. Все повинно бути доречно.

"Наприклад, коли ми святкували День народження сина Олександра з компанією його друзів, то я вибрала для себе дуже свіжий і легкий образ. Зачіска - хвіст і денний мейк зі стрілками, біле легке плаття і босоніжки. Мені було комфортно грати з дітьми і при цьому я виглядала доглянуто і ошатно за святковим столом", - додала Дідусенко.

Консилер і гігієнічна помада

У звичайному житті Вероніка мало користується косметикою і те ж саме рекомендує дівчатам. Можна використовувати гель для брів, консилер під очі і гігієнічну помаду. Але якщо вам не потрібно йти на якесь свято, то краще відмовитися від декоративної косметики.

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Автор: Діана Могилєвич