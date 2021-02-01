У цьому місяці в моді будуть простота і елегантність.

Лютий - це останній зимовий місяць і перехідний період між зимою і весною. Зимові тренди все ще залишаються актуальними в манікюрі, проте перші тенденції весни вже проникають в ідеї дизайну. Наймоднішими квітами манікюру на лютий є синій, блакитний, білий, сірий, зелений (хакі), золотий, бежевий. А ось червоний, бордовий і коричневий в цьому сезоні не використовуються. Головні тренди манікюру в лютому 2021 - скромність, простота, вишуканість, мінімум візерунків і фарб.

Матовий манікюр зі стразами

Цей дизайн нігтів поєднує відразу два головних тренди лютого - матовий лак і блискітки. Манікюр матовим лаком робить нігті елегантними і акуратними, а колір лаку - глибоким і виразним. Особливо розкішно виглядає він в темних тонах. Щоб зробити манікюр більш різноманітним - на один або кілька нігтів додають стрази. Однак переборщувати з прикрасами не потрібно.

Прозорий мінімалізм

Прозорий манікюр, де видно нігтьова пластина - хіт зими 2021 року. Для манікюру наносять прозорий гель-лак в кілька шарів. Потім за допомогою кольорового лаку (найчастіше чорного) роблять візерунки або аплікацію і закріплюють прозорим топом. Візерунки в цьому місяці рекомендується робити дрібні і в стилі мінімалізм. Затребувані також написи і невеликі малюнки.

Сріблясті блискітки

Цієї зими в модному манікюрі часто використовується лак зі сріблястими втірками, блискітками, глітером, а також гель-лак з металевими лусочками. Блискітки наносять поверх однотонного манікюру. За допомогою срібла можна наносити зимові візерунки у формі сніжинок або геометричні фігури.

Мармуровий візерунок

Оригінальний мармуровий манікюр має розводи різних кольорів на нігтях, які нагадують справжній мармур. Ця техніка непроста, але дуже трендова в цьому місяці. Мармуровий манікюр виглядає розкішно, як дорогоцінний камінь, і доповнює будь-який образ. Він виконується в ніжних рожевих і сірих тонах. Також допускається використання блискіток і дрібних стразів. У такій техніці рекомендується виконувати не всі нігті, а лише один або два.

Романтичний манікюр

В середині лютого на честь Дня Валентина буде доречний дизайн в романтичному стилі. Як і загальні тренди лютого, романтичний манікюр повинен бути скромним і стриманим. Рекомендується використовувати світлі тони, об'ємний візерунок з сердечками з каміфубукі, великого гліттера, стразів або шматочків фольги.

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Автор: Катерина Пулатова