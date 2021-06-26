Відвідувачам, які порушили дрес-код, гроші за квитки не повернуть.

В Одеський національний академічний театр опери та балету більше не пускатимуть глядачів у пляжному одязі.

Про це сказано в заяві адміністрації театру на його сторінці у Facebook.

Зазначається, що Одеська Опера є однією з перлин європейської культури і найкрасивішою будівлею в місті.

«Це справжній храм мистецтва. Тому, на жаль, ми не можемо дозволити відвідування його гостям у невідповідному вбранні. Люди, одягнені в шорти, футболки без рукавів, в'єтнамки, не допускаються в зал», - сказано в заяві.

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Вартість квитків громадянам, яких через неналежний одяг не допустили в театр, не буде відшкодовано.

Варто зазначити, що деякі одесити вже схвалили це нововведення.

«Заразливо правильний приклад подає Одеський театр опери та балету! Дивно, що у когось елементарні норми пристойності викликають подив! Шановні глядачі, врахуйте при відвідуванні театрів! » - прокоментувала у себе в Facebook одеситка Тетяна Орел.

«Нарешті!», «Давно б так», «Мені навіть в джинсах не дуже комфортно, хоча і розумію, що половина глядачів так, а шорти не розумію», - наголошують у мережі користувачі.

Довідка УНІАН. Одеський національний академічний театр опери та балету створено в XІX столітті. Перша будівля була відкрита в 1810 році і згоріла в 1873 році. Сучасну будівлю побудовано в 1887 році архітекторами Фельнером і Гельмером у стилі нового віденського бароко. Інтер'єр залу для глядачів стилізований під архітектуру пізнього французького рококо. Унікальна акустика підковоподібного залу дає можливість доносити навіть шепіт зі сцени в будь-який куточок залу. Є одним з найкрасивіших театрів світу.

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Автор: Лариса Козова