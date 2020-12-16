Цього року стилісти рекомендують носити бежевий, золотий і срібний манікюр на Новий Рік.

Наближається період Новорічних свят - особливий час, який вимагає підготовки. Щоб створити собі святковий настрій і зустріти 2021 рік із задоволенням - важливо підібрати вдале вбрання на Новий Рік і продумати свій образ. Крім одягу, зачіски та аксесуарів варто продумати, яким буде ваш новорічний манікюр. Хороший манікюр вдало підкреслить образ і приверне увагу гостей. З ним ви будете почувати себе впевнено і привабливо.

Білий манікюр

Білий колір - один з головних кольорів 2021 року, а також колір знака китайського гороскопу Бика. Це найкращий вибір для святкового манікюру. Він виглядає досить помітно, але при цьому залишається скромним і благородним. Урізноманітнити однотонним макіяж можна блискітками, аплікацією, стразами, візерунками.

Манікюр зі сріблом

Сріблястий манікюр виглядає одночасно яскраво і досить помірно. Переборщувати зі сріблом не потрібно - використовуйте його в міру. Для такого манікюру підійде гель-лак з шиммером або глітером для акценту на 1-2 нігтики, фольга, вузькі сріблясті смужки.

Манікюр з золотом

Мерехтіння золота на нігтях на нігтях нагадує про святковий привід і створює святкову атмосферу. Це дуже трендовий манікюр, який також можна використовувати і на Новий Рік. Золотисті блискітки можуть прикрашати один або два пальці, або використовуватися на всіх нігтях в невеликій кількості. Також золотим глітером можна зробити новорічний візерунок.

Напівпрозорий манікюр

Напівпрозорий манікюр - один з модних трендів 2021 року. Такий манікюр виглядає ніжно і ефектно. Перехід від лаку до прозорого нігтя може бути як плавним, так і у вигляді візерунка або смужки. Такий манікюр не всі можуть зробити вдома, тому краще звернутися до професіонала.

Бежевий манікюр з візерунками

Бежевий манікюр виглядає дуже скромно і ніжно. Натуральність і елегантність зараз в моді, тому можете сміливо використовувати бежевий колір в манікюрі на Новий рік. Щоб нігті виглядали святково - використовуйте тематичні візерунки, наклейки або принти. Такий манікюр відмінно виглядає на нігтях будь-якої довжини і поєднується з будь-яким одягом.

Зелений манікюр

Популярним новорічним кольором є колір гілок ялинки. Зелений колір буде доречним на нігтях в новорічну ніч. Стилісти радять наносити зелений манікюр в матовому покритті - так він стане більш модним. Прикрасьте зелені нігті стразами або новорічним малюнком для святкового настрою.

Червоний манікюр

У 2021 році варто дотримуватися обережності з червоним кольором. Цей колір може розгнівати символ року Бика і залучити невдачі, тому астрологи радять відмовитися від такого манікюру. Однак якщо ви не забобонні - можете використовувати червоний в новорічному манікюрі. Цей колір дуже популярний у святковому дизайні і пропонує безліч візерунків: зі сніжинками, оленями, смужками або з Дідом Морозом.

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Автор: Катерина Пулатова