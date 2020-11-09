Кожен сезон з'являється близько 160-200 трендів.

Український стиліст Росіна Трач розповіла УНІАН, що кожен сезон з'являється близько 160-200 трендів.

Модні тренди-2020

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Зараз на піку популярності речі оверсайз, багатошаровість в образі, бахрома, всілякі коміри, клітина, довгі рукавички, color block - поєднання протилежних в колірному колі кольорів, ланцюги в прикрасах. Якщо говорити про тканини - це денім, натуральні матеріали: льон, шерсть, бавовна. А також високотехнологічні замінники - екошкіра, латекс, так само на сезон осінь-зима актуальні шуби зі штучного хутра.

"Найтриваліші і вагомі тенденції, які так чи інакше впливатимуть на тренди - це екологічність, розумне споживання, recycling і найголовніша тенденція - індивідуальність. Бути собою і приймати всі свої особливості, адже завдяки їм ми такі різні", - сказала Росіна.

Також вона розповіла, що речі оверсайз ще довго будуть актуальними. Через те, що вони комфортні.

"Це знову про комфорт, про тенденцію унісекс, маскулінність. Тим більше після "приталеної" моди минулого десятиліття це закономірно, ново і, як виявилося, дуже комфортно. У наші дні стирається грань між чоловічим і жіночим, і це наклало теж свій відбиток", - додала Трач.

Стиліст розповіла, що зараз актуальні і екологічні речі. За її словами, цей тренд буде тільки набирати обертів.

"Так. І мало того, цей тренд буде ще набирати обертів, бо ми стаємо більш усвідомленими, більш дбайливо починаємо ставитися до природних ресурсів і екології. Ви знали що виробництво всього однієї пари джинсів вимагає 800 тонн води? Я завжди дотримуюся правила - краще купити одну пару базових, універсальних джинсів, які підходять під все і будуть актуальними дуже довго, ніж 5-6 пар таких, які через сезон викинемо, тому що вони вже "позавчорашній день"", - додала Росіна.

Модні принти-2020

Що стосується кольорів і принтів, то тут краще звернути увагу на клітку, смужку або гусячу лапку. Також в тренді будуть пейзажі, малюнки та національні орнаменти. Щоб грамотно поєднувати принти, потрібно підбирати їх з якимось загальним елементом. Це може бути колір.

"Насправді кожен сезон ми маємо близько десятка модних кольорів за версією Pantone і, перш за все, потрібно орієнтуватися на відповідні саме під свою зовнішність. Не варто сліпо йти за трендами, а враховувати свою колористику. Зараз в епоху еклектики можна кольори поєднувати практично всі, але найдорожче виглядає або монохром (відтінки одного кольору), або поєднання сусідніх в колірному колі - зелений і блакитний, або ж сміливе поєднання протилежно-контрастних)", - сказала стиліст.

Як правильно поєднувати речі

За словами Росіної, зараз необов'язково носити спортивну річ тільки зі спортивною, класичну з класичною. Зараз стильно поєднувати різні і за стилями, і за фактурами, і за обсягами речі: об'ємний щільний светр тонкої спідницею або з еко шкіри, жіночну сукню з грубими черевиками, класичний жакет з джинсами і кросівками. Стиль сьогодні в контрасті.

Червоно-чорний "лук" - кому підходить

"Дивлячись в яких речах вони поєднуються. Зараз звичайно виграшніше виглядає компліментарне поєднання кольорів, коли різниця відтінків мінімальна. Все дуже відносно. В першу чергу чорний з червоним - це дуже контрастне поєднання і підійде тільки дівчатам з дуже контрастною і яскравою зовнішністю. Решта видів зовнішності будуть не розкриті і підкреслені, а "заглушені"", - додала Трач.

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Автор: Діана Могилєвич