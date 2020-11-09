Потрібно звертати увагу на індивідуальні особливості фігури.

Український стиліст Росіна Трач розповіла УНІАН, що при виборі одягу потрібно звертати увагу на індивідуальні особливості фігури.

Які фасони повнять

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Одного для всіх рецепта немає - на одних дівчатах відмінно виглядає об'ємний бомбер, а іншим він візуально додає кілограм 7-10. Комусь штани палаццо витягають зріст і роблять стрункішою, а когось дуже повнять. Фасон для кожного типу фігури буде відрізнятися.

"За допомогою кольорів також можна створити оптичну ілюзію: однотонний темний колір робить стрункішою, світлі і, особливо, принтовані можуть повнити. Тут потрібно дивитися на поєднання всіх факторів: і кольору, і фасону, і фактури тканини, і силуету", - сказала Росіна.

Який фасон зробить силует струнким

Вся справа в індивідуальних особливостях фігури, вертикальних і горизонтальних пропорціях. Але ясно одне, якщо є яскраво виражена талія - ми її обов'язково підкреслюємо, тому що в парі з нею частіше округлі стегна. І для створення більш стрункого образу відкриваємо і підкреслюємо найвужчі частини тіла: талія, зап'ястя, щиколотки.

"За допомогою вирізів і вертикальних конструктивних ліній одягу створюємо потрібний силует. Той же оверсайз кардиган або жакет можна добре посадити розстебнувши його і трохи відкатавши рукава, відкривши найбільш вузькі зап'ястя. На "пісочний годинник" і "груші" оверсайз сідає найгірше. Потрібно використовувати секретики, щоб його гармонійно посадити", - додала Трач.

За її словами, якщо вузькі стегна і велика верхня частина - носимо речі А-силуету, талію або занижуємо, або завищуємо. За допомогою кольору або декору переводимо фокус з "проблемного" місця на те, яким пишаємося.

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Автор: Діана Могилєвич