Старі речі можна переробити / instagram.com/rosina.trach
Український стиліст Росіна Трач розповіла УНІАН, що не завжди варто викидати старі речі.
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Часто буває так, що старі речі можна перекроїти, злегка переробити і в підсумку створити трендову річ.
"Якщо річ застаріла в плані моди - можна вшити, підрубати і зробити актуального силуету. Насправді варіантів переробки може бути мільйон. Головне дати волю фантазії. Я одного разу забрала у сина класичні штани дуже дорогого італійського бренду, які він не носив і зробила з них собі приголомшливі шорти", - сказала Росіна.
З джинсів можна зробити шорти / фото pinterest.com
Також можна зробити спідницю / фото pinterest.com
З кофти можна зробити топ / фото pinterest.com
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