Старим речам можна дати друге життя.

Український стиліст Росіна Трач розповіла УНІАН, що не завжди варто викидати старі речі.

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Часто буває так, що старі речі можна перекроїти, злегка переробити і в підсумку створити трендову річ.

"Якщо річ застаріла в плані моди - можна вшити, підрубати і зробити актуального силуету. Насправді варіантів переробки може бути мільйон. Головне дати волю фантазії. Я одного разу забрала у сина класичні штани дуже дорогого італійського бренду, які він не носив і зробила з них собі приголомшливі шорти", - сказала Росіна.

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Автор: Діана Могилєвич