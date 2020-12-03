Нардеп Оксана Дмитрієва має почуття стилю.

Народний депутат України Оксана Дмитрієва прийшла до Верховної Ради в стильному образі.

Читайте такожЮлія Тимошенко з новою зачіскою захопила Раду елегантним стилем

Оксана підібрала стильний костюм чорного кольору, під який одягла білу блузку. Доповнила вона такий строгий образ одним модним елементом, який вже давно є не тільки чоловічим, але і жіночим - метеликом. Також Дмитрієва одягла чорну маску, яка завершила її образ.

Варто відзначити, що елементи чоловічого гардероба вже давно перекочували в гардероб жінок, чого не скажеш про зворотне. Якщо жінку можна побачити в костюмі і метелику, то чоловіків в сукнях - навряд чи. При цьому на дівчатах все виглядає прекрасно.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич